Cezaevine götürülen zanlı yemek molasında tuvalet penceresinden kaçtı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle cezaevine götürülürken yemek yediği restoranın penceresinden kaçan kişi aranıyor.

Fotoğraf: Arşiv (Temsili)

AA’nın aktardığına göre bir suçtan hakkında tutuklama kararı bulunan A.Y., jandarma tarafından Cide’de gözaltına alındı. Kastamonu’daki cezaevine götürülürken acıktığını söyleyen A.Y., bir restoranda yemek yemek istedi.

Jandarma tarafından restorana götürülen A.Y., tuvalete gitmek için restoranın üst katına çıktı. Burada pencereden atlayarak kaçtı. Kaçtığını fark eden jandarma A.Y.’yi bulamadı.

A.Y.’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.