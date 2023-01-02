Çevreci cenaze yaygınlaşıyor: New York’ta cesetleri gübreye dönüştürme yasalaştı

ABD’nin New York eyaleti, insan cesetlerinin gübreye dönüştürülebilmesine onay verdi. 2019 yılında ilk olarak Washington’da yasalaşan uygulamada, isteyenlerin öldükten sonra cesetlerini toprağa dönüştürmesi mümkün olacak.

New York’ta insan cesetleri gübreye dönüştürülebilecek (BBC)

BBC’nin aktardığına göre gübreleştirme uygulaması, cesetlerin bir konteynır içinde odun yongası, kaba yonca ve çimle birlikte yaklaşık bir ay tutulmasıyla yapılıyor. Cesetleri gübreye çeviren ise mikropların faaliyetleri oluyor.

Cesetler gübreleştikten sonra herhangi bir bulaşım olmaması için ısıtılıyor ve ortaya çıkan toprak, ölünün yakınlarına veriliyor ve bu toprakta bitki yetiştirilebiliyor.

Bu yöntem özellikle cesetleri yakma yönetimine kıyasla daha çevreci bir alternatif olarak görülüyor. Bu yöntemin destekçilerine göre ‘insan gübreleme’ mezar yeri sıkıntısı yaşanan bölgeler için de pratik bir seçenek olabilir.

ABD merkezli Recompose şirketi, bu hizmetin tabutla gömülme veya yakılmaya göre yaklaşık bir ton daha az karbon açığa çıkardığını aktarıyor.

Öte yandan bu sürecin yaklaşık 7 bin dolarlık masrafını çok bulanlar da var. Recompose ise 2021’de ortalama gömülme ücretinin 7 bin 848, yakılma ücretinin de 6 bin 971 olduğu göz önünde tutulunca bunun yüksek bir hizmet olmadığını söylüyor.