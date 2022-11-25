Cesedi yol kenarında bulunan kadının kimliği belirlendi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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D-100 kara yolu Hereke mevkisinde dün yol kenarında bulunan ve Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın cesedinin, kime ait olduğunun belirlenmesi için başlatılan çalışma tamamlandı.

Cesedin, eşi ve ailesinin iki gündür haber alamadığı Irak uyruklu 29 yaşındaki S.A.S’ye ait olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin bir şüpheliyi gözaltına aldığı, S.A.S’nin cenazesinin, ailesinin yaşadığı Yalova’da defnedileceği belirtildi.