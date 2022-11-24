Kocaeli’nde yol kenarında kadın cesedi bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.
AA’nın aktardığına göre D-100 kara yolu Hereke mevkisinde yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, çıplak halde bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra inceleme yapan ekipler, kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.