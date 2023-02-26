Ceren Sözeri: Bir sonraki hedefin ne olacağını ben söylemeyeyim siz tahmin edin

Ekşi Sözlük’e gelen erişim engeli bundan sonraki sansür pratikleri açısından çok şey söylüyor. Önce erişim engeli geliyor ama ortada karar yok. Sitenin kurucuları günlerce BTK’ya ulaşmaya çalışıyorlar. Sonunda ulaşıyorlar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün (yani Cumhurbaşkanı’nın) talebiyle yapılan başvuruyu 4. Sulh Ceza Hakimliği jet hızıyla onaylamış. Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak’ın tespitlerine göre, hâkimin 24 saat içinde verdiği 96. erişim engeli kararı; hâkim 39 iş gününde 1532 karar almış. Saat başına beş karar, noterden bile hızlı. Hangi içerik ya da içeriklerin şikâyet konusu yapıldığı bile belli değil, “genel”. Uzun zamandır ihmal ediyordum erişim engeli kararından sonra merak edip biraz vakit geçirdim. İlk andaki öfkenin yerini biraz daha sükûnet aldı, trafiğin yavaşlamasının da etkisi elbette. Aynı zamanda ciddi özeleştiri içeren yorumlar da gördüm, erişim engeli neden yeterince ciddiye alınmadı diyen sitemler de. Kanıksanmış sansürün sonucu, çıta yükselse de tepkinin dozajı artmıyor. Cuma günü Ekşi Sözlük’le aynı gerekçeyle, yani milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Rudaw, Avesta Kitap ve Evrensel gazetesinin YouTube kanalı erişime engellendi. Bir sonraki hedefin ne olacağını ben söylemeyeyim siz tahmin edin.

Ceren Sözeri’nin yazısı