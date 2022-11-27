Ceren Sözeri: Bant daraltma, iktidarın en temel haklarımızı bir talimatla kısıtlayabileceğini kanıtlamak için mi yapıldı?

Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Avukat Faruk Çayır çok hayırlı bir iş yaparak CİMER üzerinden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) 13 Kasım akşamı, Taksim’deki terör saldırısı sonrası, sosyal medyaya uygulanan bant daraltmasının gerekçesini sormuş.

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Alternatif Bilişim Derneği’ne verilen cevabın ardından yeni birçok soru belirdi zihinlerde. İlki ve belki en önemlisi neden yapıldı bu bant daraltma uygulaması? İktidarın isterse en temel haklarımızı bir talimatla kısıtlayabilecek sınırsız yetkiye sahip olduğunu kanıtlamak için mi? Olağanüstü hal kalkmış olsa bile aslında kalkmadığını göstermek için mi? İleride benzer uygulamalara daha sık başvurulacağından, tepkiyi ölçmek için mi? Cevapları bunlarsa çok vahim. Son sözü anneme bırakayım: “O gece sosyal medyaya girememek, haber alamamak çok ağrıma gitti” dedi.

Ceren Sözeri’nin yazısı