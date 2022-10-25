Ceren Damar davası: Sanık avukatı Vahit Bıçak duruşmaya zorla getirilecek

Ankara’da öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel davasında, maktule ve ailesine karşı sarf ettiği ifadeler nedeniyle hakkında açılan davanın ikinci duruşmasına da katılmayan sanık avukatı Vahit Bıçak’ın duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi.

AA’nın aktardığına göre Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Şenel’in babası Mustafa, annesi Feyzan Damar ile eşi Levent Şenel’in yanı sıra çok sayıda avukat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılırken, sanık Vahit Bıçak önceki celsede olduğu gibi diş tedavisini gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatlarının buna ilişkin beyanını alan heyet, ardından ara kararını açıkladı.

Diş tedavisinin randevulu olduğunu, duruşma saatine göre ayarlanabileceğini, bu nedenle sanığın mazeretinin kabul edilmediğini açıklayan heyet başkanı, Bıçak’ın bir sonraki celse duruşmaya zorla getirilmesine karar verildiğini bildirdi.