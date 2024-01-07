Cengiz Ünder maça damgasını vurdu: Valencia’nın rekoruna ortak

Süper Lig’in 19’uncu haftasında İstanbulspor’a konuk olan Fenerbahçe, Cengiz Ünder’in dört golle yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 5-1 mağlup etti.

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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 4-1’lik üstünlüğüyle noktaladı.

Sarı-lacivertlilere ilk üç gol Cengiz Ünder’den geldi. Böylece 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez hat-trick (üç kez peş peşe hedeflenen başarıyı gösteren sporcunun performansı) yaptı.

Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü ise Edin Dzeko’dan geldi.

Fenerbahçe, ikinci yarıya da hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, 46’ncı dakikada Cengiz Ünder’in ayağından beşinci golü kaydetti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 47’ye yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Cengiz yıldızlaştı

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, sakatlığının ardından performansını artırdı.

Mondihome Kayserispor ve Galatasaray maçlarının ardından İstanbulspor maçına da ilk 11’de başlayarak üst üste üç lig maçında 11’de görev alan Ünder, etkili oyunuyla dikkati çekti.

Kayserispor deplasmanında bu sezon ligdeki ilk golünü kaydeden ve takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Ünder, İstanbulspor mücadelesinde 6, 34, 44 ve 45+1. dakikalarda bulduğu dört golle galibiyette başrolü oynadı ve yıldızlaştı.

Valencia’ya ortak oldu

Öte yandan Ünder, geçtiğimiz sezonun gol kralı Enner Valencia’nın ardından Süper Lig’de bir maçta dört gol atan ilk futbolcu oldu.