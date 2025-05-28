Cem Küçük: Üreticinin bu krediye ihtiyacı çok, şirketler ciddi zorlanıyorlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilere KGF kredisinden bahsetti. “KGF’den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ’lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alacak, kefalet limiti 25 milyar lira olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe alacaklarını bildirdi. Destek paketinin kefalet oranının yüzde 85 olacağı bilgisini veren Şimşek, “Yararlanıcı başına kredi üst limitlerini, işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için 30 milyon lira olarak belirledik. Protokol aşaması tamamlanan destek paketini kısa süre içinde kullanıma açacağız” dedi.

Bu kredinin hiç beklemeden çıkması şart. Üreticinin bu krediye ihtiyacı çok. Yoksa nefes alamayacak durumdalar. Şirketler ciddi zorlanıyorlar.

Cem Küçük’ün yazısı