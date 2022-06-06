Çeltik tohumları dronla atıldı

Türkiye’nin çeltik üretim merkezlerinden Kırıkkale’de, maliyetten ve zamandan tasarruf etmek amacıyla tarlalarda dron kullandı.

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Yaklaşık 5 bin dekarda ekim yapılacak Sulakyurt ilçesinde 15 gündür tarlalarını hazırlayan çiftçiler, su salma işleminin ardından çeltik tohumlarını toprakla buluşturdu. Yeşilli köyünde dron kullanıldı.

1 dekarda 3 litre yakıt tasarrufu

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz bölgede daha çok ‘Osmancık’ ve ‘Baldo’ çeşitlerinin yetiştirildiğini belirterek şunları söyledi: “Bu yıl çiftçimiz farklı bir sistemle, dronla ekim yapıyor. Bu bizim için çok önemli. Hem işçi ve yakıt maliyetlerinin düşürülmesi hem de tohumun homojen şekilde toprakla buluşması açısından çok büyük avantaj sağlıyor. İlk defa uyguladığımız sistem. Aynı zamanda drone kullanılarak ilaçlama ve gübreleme işlemleri de yapılıyor. Yaptığımız hesaplamada, 1 dekarda yaklaşık 3 litre yakıt tasarrufu sağlıyoruz.”

Tarlasını satın aldığı dronla eken çiftçi Hasan Hüseyin Yılmaz da bu yıl yaklaşık 550 dekarda çeltik ektiğini belirtti ve devam etti: “İşçilik ve diğer maliyetleri düşürmek için drone kullanmaya karar verdim. Geçen yıl cihazı kiralayarak 250 dekar alanda ekim yaptık. Maliyetlerin düştüğünü ve zamandan tasarruf ettiğimizi görünce bu yıl tamamen drona geçtik.”

Cihazı kış aylarında aldığını ve kullanabilmek için bir ay kursa gittiğini söyleyen Yılmaz, ilaçlama ve gübrelemede de dron kullanacağını söyledi.