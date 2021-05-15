Çekici kiralayıp kamyonet çalan kişi tutuklandı

Eskişehir’de yaşayan bir kişi, kiraladığı çekiciyle park halindeki kamyoneti çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Tunalı Mahallesi’nde yaşayan Hasan Yapar, bir süre önce satın aldığı, arızalı olan kamyonetini evinin yakınındaki ara sokağa park etti. 26 Nisan’da iş yerine giderken aracın yerinde olmadığını fark etti ve durumu polise bildirdi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başvuru üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, park halindeki kamyonetin gece saatlerinde çekiciye yüklenerek çalındığını tespit etti. Çalan kişinin ise Ahmet U. olduğu, çekiciyi kiraladığı belirlendi.

Polis ve jandarma ekiplerince yürütülen ortak çalışmayla kamyonet Seyitgazi ilçesinde bulundu.

Gözaltına alınan Ahmet U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Aracının çekiciyle çalındığını duyduğunda çok şaşırdığını belirten Yapar şunları söyledi: “Bir gün işe giderken arabanın yerinde olmadığını fark ettim. Araba zaten hurdaydı. Yanık, kazalı haldeydi. Acaba trafik mi çekti diye düşündüm. Araştırdım, trafikte de yok. Polise gittim, şikayetçi oldum. Kameralar incelendi. Araç bir köyde çıktı. Yakalanan kişi ‘Ben aracı 4-5 bin liraya aldım’ demiş. Öyle bir şey de yok. Üzüldüm… “