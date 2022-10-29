Çankırı’da CHP ilçe başkanlığı binasına saldırı: Bir gözaltı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde CHP ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

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Bir binanın birinci katında bulunan CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı’na yanıcı madde atıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle kısa sürede söndürüldü.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, konuyla yazılı açıklamasında şunları dedi: “Çerkeş ilçemizde bir siyasi partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç çok yönlü devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.”

Öte yandan aynı binanın üst katında öğrenci yurdu da bulunduğu öğrenildi.