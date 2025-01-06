Çanakkale’de yarın bazı feribot seferleri iptal

Ege Denizi’nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale’de yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Fotoğraf: AA

Çanakkale Boğazı’yla adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’nin açıklamasına göre yarın iptal olan seferler şöyle:

Kabatepe-Gökçeada hattı:

Kabatepe’den 15:00 ve 19:00

Gökçeada’dan 13:00 ve 17:00

Geyikli-Bozcaada hattı:

Geyikli’den 15:00 ve 19:00

Bozcaada’dan 14:00 ve 18:00

Bu hatlarda yapılacak seferlerse şunlar:

Kabatepe’den 09:00 ve 13:00

Gökçeada’dan 07:00 ve 11:00

Bozcaada’dan 07:00 ve 10:00

Geyikli’den 08:00 ve 11:00