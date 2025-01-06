Çanakkale’de yarın bazı feribot seferleri iptal

Ege Denizi’nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale’de yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı’yla adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’nin açıklamasına göre yarın iptal olan seferler şöyle:
Kabatepe-Gökçeada hattı:
- Kabatepe’den 15:00 ve 19:00
- Gökçeada’dan 13:00 ve 17:00
Geyikli-Bozcaada hattı:
- Geyikli’den 15:00 ve 19:00
- Bozcaada’dan 14:00 ve 18:00
Bu hatlarda yapılacak seferlerse şunlar:
Kabatepe’den 09:00 ve 13:00
Gökçeada’dan 07:00 ve 11:00
Bozcaada’dan 07:00 ve 10:00
Geyikli’den 08:00 ve 11:00