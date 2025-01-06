Üç ile yağış uyarısı

Üç ilde yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre yurt genelinde bulutlu bir hava etkili olacak.
Yağış beklenen iller:
Rize (yağmurlu)
Artvin (kar yağışı)
Van (kar yağışı)
Yaramazlara biraz batar!
Üç ilde yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre yurt genelinde bulutlu bir hava etkili olacak.
Yağış beklenen iller:
Rize (yağmurlu)
Artvin (kar yağışı)
Van (kar yağışı)
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, siyasetçiye yakın bir kaynağa göre istifaya hazırlanıyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.995,796 liradan işlem görüyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Güney Kore’nin başkenti Seul’a ziyareti sırasında Kuzey Kore tarafından balistik füze fırlatıldı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 35,3601 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 36,4802 seviyesinden güne başladı.
Üç ilde yağış bekleniyor.