Diken

Yaramazlara biraz batar!

Üç ile yağış uyarısı

Üç ilde yağış bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre yurt genelinde bulutlu bir hava etkili olacak.


Yağış beklenen iller:

Rize (yağmurlu)

Artvin (kar yağışı)

Van (kar yağışı)

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