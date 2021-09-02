Çanakkale’de CHP kadın kollarına saldırı

Çanakkale’de CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki kadın kolları üyelerine saldırı girişiminde bulunuldu.

Fotoğraf: CHP/Twitter

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan’ın haberine göre CHP’ye ait ‘YaşamHak‘ otobüsü otel önüne park edildiği sırada; içinde bir kişinin bulunduğu araç, otobüsten inen CHP’lilerin üzerine doğru gelerek partilileri ezmek istedi. Daha sonra da hakaretler ederek olay yerinden ayrıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka olaydan sonra şikayetçi oldu. Aracın plakası alınarak polise bildirildi.

Nazlıaka şunları kaydetti: “Partimize ait YaşamHak otobüsünden inen arkadaşlarımıza çirkin saldırı gerçekleşti. Şahıs aracı ile partililerimizi ezmeye çalıştı, sonra da hakaretler yağdırarak uzaklaştı. Biz kutuplaştırmalara izin vermeyeceğiz, doğu batı demeksizin ülkenin dört bir yanını adımlamaya devam edeceğiz. Aydın insanların çoğunluğu oluşturduğu bu ilde yaşanan saldırı girişimi, çıktığımız yolculuğu provake amacı taşıyor.”

Bu saldırı girişimleri bize vız gelir!



Coşkun akan bir su gibiyiz, önümüzde durmaya gücünüz yetmeyecek. https://t.co/3MIzYwZChX — Aylin Nazlıaka 🇹🇷 (@AylinNazliaka) September 2, 2021

Gazeteci Çelik de saldırıya uğradı

Gazeteci-yazar Celal Eren Çelik de sosyal medya hesabından saldırıya uğradığını duyurdu.

Çelik paylaşımında şunları söyledi: “An itibariyle yumruklu saldırıya uğradım. Saldırganı yakalamak için arkasından koşan mekanın çalışanlarına silah çeken saldırganlar bir araçla uzaklaşmışlar… Durumum iyi… Yıkmak yok, sadece gerçekleri yazmaya devam edeceğiz…”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, son dönemde gazetecilere yönelik sistematik saldırılara dikkat çekmiş; 2019 yılında en az 34, 2020 yılında ise en az 17 gazetecinin saldırıya uğradığını söylemişti.