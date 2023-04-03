Çanakkale Tabip Odası başkanına bıçakla saldıran eski eş Niyazi Akay hakkında işlem yapılmadı

Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşe Güneş’e çocuklarının gözü önünde bıçakla saldıran eski eşi Niyazi Akay hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Saldırı sonrası Güneş’e polis ekipleri koruma sağlamazken, Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde çalışan Niyazi Akay hakkında soruşturma bile açılmadı.

Fotoğraf: SES Çanakkale

İki gün önce kız çocuklarını teslim etmek için aracıyla hastaneye gelen Güneş, 1 Nisan’da acil serviste uzman hekim olarak çalışan eski eşi Niyazi Akay’ın bıçaklı saldırısına uğradı. Güneş’e elinde bıçakla koşan Akay, kaçmasını engellemek için arabasının lastiklerine zarar verdi. Olay yerinden güçlükle ayrılabilen Güneş’e polisler de yardımcı olmadı. Polislere durumu anlatan ve müdahale etmelerini isteyen Güneş’e polislerden ‘daha çok işlerinin olduğu’ yanıtı geldi. Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde çalışan Niyazi Akay, elindeki bıçakla tehditler savurmaya devam etti. Daha sonraysa olay yerinden uzaklaştı.

Güneş’in poliste verdiği ifade dört saat sürerken, saldırgan Akay kısa sürede serbest bırakıldı.

Diğer yandan ifade sırasında polis memurları, Güneş’e ‘eski eşin mesleğinden olabileceği, şikayetçi olması halinde vaziyetin daha da büyüyebileceği’ yönlendirmesinde bulundu. İfade sonrası eve dönebilmek için destek isteyen Güneş’e saatlerde yardımcı olunmadı.

‘Niyazi Akay tutuklanmalı’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Çanakkale Şubesi’nin açıklamasında şunlar dendi: ”Dr. Niyazi Akay hala elini kolunu sallayarak gezmektedir. Üyemizin canına tekrar kast etmeyeceğinin garantisi yoktur. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri tamamıyla işletilerek, acilen yakalanmalı ve tutuklanmalıdır. Aksi takdirde, geçici koruma tedbiri olarak elektronik kelepçe uygulaması yapılmalı ve bir daha üyemize yaklaşmaması sağlanmalıdır. Etkin, hızlı, adil bir soruşturma ve kovuşturma neticesinde hak ettiği en ağır cezayı almalıdır.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi tarafından hızlı, etkin ve adil bir disiplin soruşturması yapılmalıdır. Eski eşin gecikmeksizin başka bir ile naklen tayin kararı alınmalıdır. Olaya tanık olan üyelerimizin de ifadesine başvurularak, hak ettiği en ağır disiplin cezası verilmelidir. Üyemizin çalıştığı işyerine bir süreliğine polis veya özel güvenlik görevlisi tahsis edilmelidir.”