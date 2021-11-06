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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Fotoğraf: DHA

Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesini düşürdü.


Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’nce (VTS) kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 20.15 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Bölgede hafta başından bu yana etkisini gösteren sisin yoğunluğunu kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

AA’nın aktardığına göre yerel feribot trafiğinde ise aksama yaşanmıyor.

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