Can Yayınları'ndan üniversitelilere indirim

Can Yayınları, üniversite öğrencilere indirim kampanyası geleneğini bu yıl da sürdürüyor.

Görsel: Can Yayınları

Geçen yıl 62 ilde 8 bin 211 öğrencinin katıldığı ve 50 bine yakın kitabın üniversitelilerle buluştuğu kampanyada, bu kez üniversite öğrencilerine 400 lira indirim var.

İndirim, 15 Ocak ile 15 Mart 2025 tarihleri arasında yayınevinin sitesinden 800 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli. Kampanyadan, edu.tr uzantılı e-posta adresiyle üyelik oluşturan tüm üniversite öğrencileri, sepette yer alan ‘İndirim Kodum Var’ alanına ‘CAN400EDU‘ yazarak faydalanabilecek.

Geçen yıl kampanyadan faydalanan genç okurların en çok tercih ettiği ilk beş kitap şunlardı: