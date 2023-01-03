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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Türkiye’nin nasıl bir tehlike içinde olduğunun göstergesi

Bir tarikat şeyhinin 6 yaşındaki öz kızını 29 yaşındaki bir adamla evlendirmesinin oraya çıkması üzerine gündeme gelen İsmailağa cemaati yılbaşı gecesi “Günahın zirve yaptığı gece” sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

Yürüyüşlerini bir marifetmiş gibi anlatan cemaatin sözcüsü Hüseyin Çevik bakın ne demiş;


“Günahın zirve yaptığı gecede takkeli sakallı cübbeli genç ordumuzla sokaklardaydık sessiz yürüyüşümüz Müslümanların sesi oldu elhamdülillah. Rabbim razı olduğu kullarından eylesin Âmin.”

Yürüyüş hiçbir şekilde engellenmemiş.

Polis başkalarına uyguladığı gibi ne gaz ne cop ne su kullanmış.

Bu da çok önemli ama asıl önemli olan rezilliklerin yaşanmasından sonra bu dinci takımın pervasızca sokaklara çıkıp gösteri yapabilmesidir.

Ne anayasayı ne yasaları hiç takmayan ve bu konuda bir engelle de karşılaşmayan cemaatin sokaklara dökülmesi Türkiye’nin nasıl bir tehlike içinde olduğunun göstergesidir.

Can Ataklı’nın yazısı

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