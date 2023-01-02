Can Ataklı: Sinan Ateş’in katledilmesinden sonra çok şaşırtıcı bir sessizlik oldu

Yılın bitmesine çok az kala korkunç bir cinayet işlendi.

Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir apartmandan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Başından yaralanan Sinan Ateş olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülmesine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Ancak Sinan Ateş’in katledilmesinden sonra çok şaşırtıcı bir sessizlik oldu.

6’lı masadaki liderler Ateş’in öldürülmesine tepki gösterirken başta Ülkü Ocakları’nın hamisi olan MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tek satırlık açıklama bile gelmedi.

Aynı şekilde iktidar kanadı da bu cinayete sessiz kalmayı tercih etti.

Konunun en yakın takipçisi olması gereken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve yardımcıları da hiçbir açıklama yapmadılar.

Can Ataklı’nın yazısı