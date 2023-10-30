Can Ataklı: Sanıyorum Erdoğan bölgede başka bir savaştan söz ediyor

Erdoğan’ın kapattığı Atatürk Havalimanı’ndaki mitingin teması aslında Gazze’de barıştı. Ama bu “barış” söylemi sık sık tekrarlanan “savaş” çığlıkları ile karartıldı. Mitingde sürekli olarak tekbir getirilerek “Ordu Gazze’ye” sloganı atıldı. Erdoğan kalabalığın coşkusunu gördükçe daha da şiddetlendi. Konuşmasının en ilginç cümlelerinden biri şuydu: ‘’Savaşın yayılmaması için tüm aktörler hareket etmeli, ateşe benzin taşımamalıdır. Gelişmeler bir Haçlı-Hilal anlayışıyla devam ettirilmemeli. Aksi takdirde insanlığa yazık olur.’’ Cümle güzel de “Haçlı-Hilal” anlayışı nedir?

Şu an yaşanan savaşın bir arafında Hamas diğer tarafında İsrail var. Dinen söylersek taraflardan biri Müslüman diğeri ise Yahudi. Haçlı seferlerinin Yahudilikle bir bağı yok. Haçlı seferleri yapıldığında Kudüs, Müslümanların hakimiyetindeydi. Gelenler ise Hıristiyanlardı. Sanıyorum Erdoğan “Haçlı-Hilal” anlayışından söz ederken bölgede bir başka savaştan söz ediyor. Ama herhalde şunu da biliyordur; böyle bir savaş olması halinde Türkiye “cephe ülke” olacaktır. Türkiye’nin buna tahammülü olamaz.

Can Ataklı’nın yazısı