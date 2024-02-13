Can Ataklı: Neden İstanbul’da iki farklı metro var?

Karaköy tünelinden tam 114 yıl sonra İstanbul’da ilk metroyu yapımına başlandı.

Nurettin Sözen döneminde yapımına başlanan metro bugün artık batı ülkelerindeki gibi kentin her tarafını sarmış durumda.

İstanbul’daki metronun sembolü “M” harfi ile tanımlanıyor.

İstasyonların giriş çıkışlarında her taraftan görünen “M” harfli dev panolar var.

Ancak son dönemlerde bir “U” harfi çıktı.

Peki “M” nedir “U” nedir?

“M” harfli metrolar bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı metrolarda kullanılıyor.

“U” ise Ulaştırma Bakanlığının yaptığı metroları simgeliyor.

Neden İstanbul’da iki farklı metro var?

Aslında yok ama AKP iktidarı “Her şeyi sadece biz yaparız” mantığında olduğu için kendi metrolarını ayırıyor.

Oysa ayrı yapılmış metro da yok.

İstanbul AKP’nin elindeyken yapılan metro hatları için dış kredi alınıyordu, ki şimdi de öyle.

Ancak belediyelerin dış borç alabilme haddi var.

AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi borçlanma haddini aşınca imdada iktidarda olan kendi partisi yetişmişti.

Erdoğan, belediyeyi büyük yükten kurtarmak için merkezi borçlanmaya gitmiş ve metro yapımı için Ulaştırma Bakanlığını görevlendirmişti.

Ancak İstanbul AKP’nin elinden gidince bu destek kesildi.

CHP’li belediye kendi olanakları ile metro hattını üçe katlayan yatırımlar yaptı.

Bu da AKP iktidarını rahatsız etti.

Can Ataklı’nın yazısı