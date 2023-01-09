Can Ataklı: Muhalefet bu çirkin oyunu ortaya çıkarmak zorunda

Ayrıca küçük bir araştırma ile aslına bu marketlerin fiyatları dondurmadığı, karardan önce yapılan yüksek zamlarla önümüzdeki bir ayın daha şimdiden finanse edildiği anlaşılacaktır. Bu fiyat artışları yapıldıktan sonra “Üstelik fiyatlarımızı da indiriyoruz” söylemi büyük bir palavradır. Muhalefet, bu çirkin oyunu ortaya çıkarmak ve halka gerçeği anlatmak zorundadır.

Ve bir not daha düşeyim; Zincir marketler bir ay boyunca zam yapmayacaklarını duyurdular.

Ancak şunu da unutmamak gerek, dondurma kararı şubat ayına kadar geçerli.

Demek ki şubat ayından itibaren daha büyük zamlar gelecektir. Ancak şubat ayı aynı zamanda asgari ücretlinin, memurun, işçinin, emeklinin zamlı maaş alacağı aydır. Yani ilk bir ay içinde millet eline geçen biraz fazla para sayesinde ne olduğunu anlamayacaktır. Sonra da seçim ortamına girince zaten bunların bir önemi kalmayacaktır.

Can Ataklı’nın yazısı