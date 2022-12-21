Can Ataklı: Maltepe belediye başkanının yaptığı iş mi?

İstanbul Maltepe’nin CHPli Belediye Başkanı Ali Kılıç, hayli pahalı bir ayakkabı markasından CHP milletvekilleri için birer tane almış ve “yılbaşı armağanı” olarak parti genel merkezine göndermiş. Dünyanın en bilinen spor markalarından biri olan bu ayakkabıların ortalama satış fiyatı 1500 lira.

Ne saçma sapan bir iştir bu. Ali Kılıç; hediyelere, “Ayağınıza taş geçmesin” diyen bir de not koymuş.

Güya şirinlik yapacak. Hem böyle pahalı hediyeler alıp dağıtmak CHP’ye yakışmaz hem de Ali Kılıç’ın itibarını zedeler böyle bir girişim. Nitekim bu garip hediyeler CHP Genel Merkezi’nde de kızgınlık yaratmış.

Hiçbir milletvekili bu hediyeleri almamış ve geri göndermiş.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şöyle bir tweet atarak partisinin tepkisini göstermiş: “CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanı’nca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclis’e kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir.”

Doğrusu budur.

Umarım Ali Kılıç ve onun gibi düşünen belediye başkanları bu tür saçma hediyeler dağıtmaya kalkmadan önce oturup bir süre düşünürler.

Can Ataklı’nın yazısı