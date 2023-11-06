Can Ataklı: Kılıçdaroğlu’nun ikinci tura girmesi kendi partisini bile tanımadığını gösterdi

Bana göre Kemal Kılıçdaroğlu velev ki ilk turda önde olsa bile çekilmeliydi. Üstelik ilk turu geride bitirdi ama buna rağmen ikinci turda adaylığını sürdürdü. Bu yapılacak en akılsızca hatta onursuzca bir karardı. Kılıçdaroğlu’nun ikinci tura girmesi kendi partisini bile tanımadığını gösterdi. İlk turda Özel’in önde olması, ikinci turda zaten Kılıçdaroğlu’na “kerhen” oy vermiş birçok delegenin kararını etkileyecekti. Nitekim sonuç öyle oldu, Kılıçdaroğlu bu turda fark yedi.

Oysa ilk tur sonucunda kimsenin seçilemediği anlaşıldığında Kılıçdaroğlu hemen kürsüye çıksa “CHP hepimizin, delege iradesini gösterdi, ben adaylıktan Özgür Özel lehine çekiliyorum” deseydi kahraman olurdu. Delege Kılıçdaroğlu’nu omuzlara alır hatta ikinci turdan sonra “onursal genel başkan” ilan edilirdi. Kılıçdaroğlu nedense onurlu bir vedayı değil onursuz bir vedayı tercih etti.

Can Ataklı’nın yazısı