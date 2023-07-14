Can Ataklı: Katar gözünü Maraş’a mı dikti?

Katar gezisi ile ilgili bir dedikodu daha duydum.

Katar bu ziyaret sırasında KKTC’yi tanıyacağını açıklayabilirmiş. Dedikoduların kaynağında “Katar gözünü Maraş’a dikti” iddiası da var.

Biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bu yana yerleşime kapalı olan Maraş bölgesi kısmi olarak açıldı. Buraya çok ciddi yatırımlar olacağı ve bir turizm merkezi yapılacağı belirtiliyor.

Maraş’ın özellikleri Türkiye’de de pek çok kişinin iştihanı kabartıyor. Hatta eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun sırf Maraş’ın imara açılmasında işe yarasın diye KKTC’ye büyükelçi yapıldığı bile söyleniyor.

İşte Katar bu imara açılma operasyonunda pay almaya çalışıyormuş. Yeni yapılacak binaların, otellerin ve tesislerin finansmanı için Katar kolları sıvamış bile. Bu nedenle KKTC’yi tanıyacakmış.

Can Ataklı’nın yazısı