Can Ataklı: Kararı son anda almak ancak çadır devleti anlayışında olabilir

Bazen “Bu ülke çadır devleti gibi yönetiliyor” diyorum. Kızanlar var tabii. Ama öyle değil mi? İşte Erdoğan’ın neredeyse gece yarısı açıkladığı tatil kararı bile bunun bir örneği değil mi? Eskiden milli bayramlardan bir gün sonrası okullarda tatil ilan edilirdi. Bu iktidar “çok çalışmayı sevdiğinden!” bu tatilleri kaldırmıştı. 23 Nisan’dan sonraki gün ilk ve orta dereceli okullar, 19 Mayıs’tan sonraki gün de liseler için tatil olurdu. Cumhuriyet Bayramı ve Zafer Bayramı’nda ise tatil yoktu. Ancak bu yıl Erdoğan’ın gece yarısı kararı ile okullar dün tatil edildi. Gerekçe ne? Cumhuriyet büyük coşku ile kutlanmış, öğrenciler tatili hak etmişler. Sanki bu coşku önceden bilinmiyormuş gibi kararı son anda almak ancak çadır devleti anlayışında olabilir.
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