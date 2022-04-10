Can Ataklı: İktidarın tek milletvekili bile çarşıya pazara çıkamıyor

İktidar şaşkın mı şaşkın. Hiçbir şeye çare bulamaz halde. Neredeyse her saniye zam yapılıyor, markete girerken gördüğünüz fiyatlar kasaya geldiğinizde artmış oluyor.

Millet şikâyetçi, burnundan soluyor gözlerinden ateş fışkırıyor. İktidarın tek milletvekili bile çarşıya pazara çıkamıyor, halkın arasına karışamıyor, kahvelerde oturamıyor, sohbet edemiyor.

AKP’liler ancak gruplar halinde gezebiliyor ya da sadece kendi taraftarlarının olduğu toplantılarda boy gösterebiliyor. Halkın arasına karışamıyorlar ama uzaktan sallamayı da ihmal etmiyorlar.

Can Ataklı’nın yazısı