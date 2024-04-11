Can Ataklı: Hayrola Devlet Bey savaş hazırlığı mı?

Liderlerin bayram mesajlarına bakıyordum.

Erdoğan seçimden sonra söylediği “4 yıl seçimsiz bir döneme girdik, şimdi çok çalışacağız” sözlerini bayram mesajında da tekrarlamış.

Erdoğan bana göre bu sözü yürekten söylemiyor.

“4 yıl iktidardayız, seçim kazandık diye o kadar sevinmeyin ipler hâlâ benim elimde” mesajını muhalefete verirken kendi tabanına da “Merak etmeyin bunlara nefes aldırmayacağız” demek istiyor.

Devlet Bahçeli ise Erdoğan kadar soğukkanlı değil nedense.

Seçim sonuçlarına çok öfkeli.

Bayram mesajında “Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır” diyor örneğin, her ne demekse.

Sora tehdit aşamasına geçiyor “Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır. Türkiye demokratik olgunluğu, tarihsel ve kültürel müktesebatı, birlik ve kardeşlik duygularıyla istikbalin huzur, istikrar, kudret, refah ve güvenlik timsali olarak sivrilecektir” diyor.

Kim neden aklını başına alacak, ne yani seçim kazananlar hiç sevinmesin mi?

Sanıyorum Bahçeli Erdoğan’ın kendisini saf dışı bırakmasından korkuyor ve bir şekilde aba altından sopa gösteriyor.

Ayrıca dün Akşener’e “Partinin başında kal” demesi de İYİ Parti’nin Erdoğan’a yanaşmasını önlemek için sanki.

Can Ataklı’nın yazısı