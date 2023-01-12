Can Ataklı: Ezan sesi reklam malzemesi olabilir mi?

Televizyonda “zorunlu” reklamlar var. İktidarın RTÜK eliyle ve zorla yayınlattığı “kamu spotları” için televizyonlara hiçbir bedel ödenmiyor. Hesapta kamu spotu ama işin gerçeği bir tür “icraatın içinden” programları bunlar. İktidar bu kamu spotlarında bile din istismarını elden bırakmıyor.

Örneğin bir TOKİ reklamı var. Ezan sesiyle başlıyor. Modern görünümlü bir aile sofra başında, ezan sesi ile iftarını yapıyor. Ezan sesi bir reklamın malzemesi olabilir mi? Olmaması gerek. Ama din istismarının ucu bucağı yok. Ayrıca bu reklamın devlet eliyle yapılması aynı zamanda anayasadaki laiklik ilkesine de aykırı. Gel de anlat. Şimdi bir sürü densiz yine “Ezan sesinden mi rahatsız oluyorsun?” diyen zevzek mesajlarla linç kampanyası açar.

Açsın.

Doğruyu söylemek zordur bizim gibi ülkelerde ama aynı zamanda zorunludur da.

Can Ataklı’nın yazısı