Diken

Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Erdoğan’a göre örneğin AKP iktidara gelmeden önce fırın yoktu

Artık alıştık Erdoğan’ın “Benden önce bu var mıydı?” diye sormalarına.

Erdoğan’a göre örneğin AKP iktidara gelmeden önce fırın yoktu.


Buzdolabı, çamaşır makinası gibi mutfak araçları da AKP iktidarından sonra geldi Türkiye’ye.

MR yoktu, tomografinin ne olduğu bilinmiyordu, Zonguldak ve Isparta’da üniversite yoktu Erdoğan iktidara gelmeden önce.

Erdoğan bugüne kadar verdiği bu yanlış bilgileri asla düzeltmedi.

Gerçeği bilen biliyordu, bilmeyenler ise doğal olarak Erdoğan’a inanıyordu.

Erdoğan için gerekli olan da bu zaten.

AKP Genel Başkanı, en son Erzurum’da “Bizden önce burada havaalanı var mıydı?” diye sordu.

Kalabalık alkışlayınca “Yoktu tabii” dedi.

Oysa Erzurum’da havaalanı var, üstelik 56 yıldan beri faaliyette.

Can Ataklı’nın yazısı

SON HABERLER

Erdoğan, Ronaldo’nun yeni adresini duyurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Manchester United’ın 22 Kasım’da yollarını ayırdığı yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun yeni adresinin Suudi Arabistan olacağını söyledi.

Çalışma bakanı: EYT’de yaş aralığı değerlendiriliyor

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılacak düzenlemede, “Yaş aralığı olabilir mi?” şeklindeki soruya, “İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi” yanıtını verdi.

Beyoğlu Belediyesi, Fransa’ya ait Saint Joseph Yetimhanesi’ni yıkmaya başladı

İstanbul’un Beyoğlu belediyesi, Tophane’deki eski Fransız Saint Joseph Yetimhanesi’ni parça parça söküyor. Sultan Abdülaziz tarafından Katolik topluluk Aziz Vincent de Paul’ün Hayırsever Kızları’na verilmiş yapının haziranda serası ve merdiven demirleri söküldü, son olarak da terasının bir kısmı yıkıldı. 