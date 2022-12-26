Can Ataklı: Erdoğan’a göre örneğin AKP iktidara gelmeden önce fırın yoktu

Artık alıştık Erdoğan’ın “Benden önce bu var mıydı?” diye sormalarına.

Erdoğan’a göre örneğin AKP iktidara gelmeden önce fırın yoktu.

Buzdolabı, çamaşır makinası gibi mutfak araçları da AKP iktidarından sonra geldi Türkiye’ye.

MR yoktu, tomografinin ne olduğu bilinmiyordu, Zonguldak ve Isparta’da üniversite yoktu Erdoğan iktidara gelmeden önce.

Erdoğan bugüne kadar verdiği bu yanlış bilgileri asla düzeltmedi.

Gerçeği bilen biliyordu, bilmeyenler ise doğal olarak Erdoğan’a inanıyordu.

Erdoğan için gerekli olan da bu zaten.

AKP Genel Başkanı, en son Erzurum’da “Bizden önce burada havaalanı var mıydı?” diye sordu.

Kalabalık alkışlayınca “Yoktu tabii” dedi.

Oysa Erzurum’da havaalanı var, üstelik 56 yıldan beri faaliyette.

Can Ataklı’nın yazısı