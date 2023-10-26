Can Ataklı: Erdoğan bu alanda ne isterse yapabiliyor

Öncelikle İstanbul Valisi’ne sormak istiyorum? İstanbul’da gösteri veya miting yapılabilecek yerler neresi? Cevabı biliyorum aslına. Çünkü bugüne kadar muhalif kesimler bir miting yapmak istediklerinde valilik hemen miting yapılabilecek alanları gösteriyor. Bunların en bilinenleri Maltepe ve Yenikapı’daki dolgu alanlar, Kadıköy İskele Meydanı, Bakırköy Özgürlük Meydanı, Sultanahmet Meydanı. Örneğin Taksim’de ne miting ne gösteri yapmak yasak. Sadece dinci örgütlere açılıyor Taksim, onların da izin alma gibi bir dertleri yok. Peki Erdoğan tarafından kapatılan Atatürk Havalimanı bir miting ve gösteri alanı mı? Valilik listesinde bildiğim kadarıyla burası yok. Ama Erdoğan bu alanda ne isterse yapabiliyor. Önümüzdeki cumartesi günü Atatürk Havalimanı yine bir mitinge sahne olacak. Erdoğan, Gazze’deki katliama tepki göstermek için tüm Türkiye’den yurttaşları Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce bu alana çağırdı.

Can Ataklı’nın yazısı