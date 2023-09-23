Can Ataklı: Elinden gelse DAEŞ için “Hiç yok zaten” diyecek

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuştu.

Yandaş medya bu konuşmayı her zaman olduğu gibi “Dünyaya ayar verdi” biçiminde duyurdu.

Aslında Erdoğan’ın son konuşması ile geçen yıl Eylül ayında yine aynı kürsüde yaptığı konuşma arasında pek fark yoktu.

O zaman da bir dünya lideri havasında Güney Amerika’dan Çin’e, Myanmar’dan Filistin’e, Suriye’den Ukrayna’ya her konuda görüş belirtmişti.

Erdoğan geçen yıl yaptığı konuşmada da “KKTC’yi tanımanızı istiyorum”demişti, yine aynı talebi tekrarladı.

Bir yıl içinde “en yakın dost” olarak bellediğimiz Azerbaycan, Katar, Pakistanbile KKTC’yi tanımadı, bakalım bu çağrıdan sonra ne yapacaklar.

Erdoğan’ın bu yılki konuşmasında farklı ve önümüzdeki dönemde Türkiye için sıkıntıyaratacak bölümü ise DAEŞ ile ilgilisöyledikleri.

Erdoğan her ne kadar bölgedeki DAEŞ terörünün varlığını kabullense de bazı ülkeleri bu bahanenin arkasına sığınmak ve PKK’ya destek vermekle suçladı.

Adını vermeden ABD’ye “riyakar” diyen Erdoğan DAEŞ’e en büyük hasarı Türkiye’nin verdiğini söyledi.

Dünya bunu yutar mı, bilemem artık.

Can Ataklı’nın yazısı