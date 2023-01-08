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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Bu kararların hepsini Türk mahkemeleri verdi

-İzmir’in Menderes ilçesinde yaşayan bir kişi, sosyal medyadan sahte hesap açarak 14 yaşındaki kızını tacize maruz bırakan kişiyi, dedektif gibi iz sürerek buldu. Kamera görüntülerinde tacizcinin, komşuları Ali D. olduğu ortaya çıktı. Ekran görüntülerine rağmen şüpheli serbest bırakıldı.

– Samsun’un Çarşamba ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Murat Atay, okul bahçesinde öğrencisinin babası F. Ç. ile ağabeyi E.Ç.’nin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Olay kameraya yansırken, gözaltına alınan baba ve oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


– İstanbul Beşiktaş’ta önünü kestikleri kişilerden zorla para almaya çalışan ve bıçaklayan beş şüpheli gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

– Sarıyer’de bir kişinin bir köpeği boğmaya çalıştığına dair anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İhbar üzerine gözaltına alınan E.Ç.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

– Muhammed E. Yelekçiyi, “Yan baktın” diye sokak ortasında silahla öldüren Ahmet Gürkan Ayan, 14 ay cezaevinde kalarak serbest bırakıldı!

ANCAAAAAK!!! Bursa’da ‘Millet Bahçesi’ tabelasının ‘M’ harfini çalan 2 kişiye ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan 6’şar yıl hapis cezası verildi.

Can Ataklı’nın yazısı

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