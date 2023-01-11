Can Ataklı: Bir kişinin ‘zam yapılsın/yapılmasın’ demesiyle mi yürütülüyor işler?

O halde şunu sormak farz oldu. Zamlar neye göre yapılıyor? Anlaşıldığı kadarıyla zamlar aslında keyfi uygulanıyor. Erdoğan “Şuna zam yapın” diyor zam yapılıyor. Sonra “Fiyatları dondurun” diyor, donduruluyor. Derken “Zam yapılmasın” diyor yapılmıyor.

Ardından “Fiyatlar düşsün” diyor, düşürülüyor. Peki devlet nerede?

Devletin bir hesabı, kitabı yok mudur? Bir kişinin “zam yapılsın veya yapılmasın” demesiyle mi yürütülüyor bütün işler? Görüldüğü kadarıyla durum aynen böyle.

Hiçbir şeyin hesabı yapılmıyor. Seçime gidiliyor diye halkın gözü boyanıyor o kadar.

Fiyatları üçe, beşe katladıktan sonra “6 ay zam yok” sözüne inanan milyonların olduğu ülkede muhalefetin de işi çok zordur.

Can Ataklı’nın yazısı