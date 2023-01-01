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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: AKP için cumhuriyetin 100’üncü yılı bir son olabilir

Atatürk’ü ve cumhuriyeti unutturmak için 100 yıldır çaba harcıyorlar. Başarıya ulaşacaklarını sanıyorlar.

Ama olmayacak. Başaramayacaklar. Çünkü bu milletin hamurunda vatan sevgisi, cumhuriyet sevgisi, medeniyet aşkı var. Büyük çoğunluğu dinine bağlı olan bu halk Atatürk’le, cumhuriyetle, devrim ve ilkelerle barışık yaşadı 100 yıl boyunca. Bunu bozmak isteyen bir avuç bigâne ne kadar çabalarsa çabalasın bu güçlü yapıyı deviremeyecektir. 2023’ün bir diğer özelliği ise seçim yılı olması. 20 yıldır iktidarda oturan ve içine düştüğümüz bütün sorunların tek sorumlusu olan AKP için cumhuriyetin 100’üncü yılı bir son olabilir.


Halk heyecanla seçim gününü bekliyor. Bu seçim bir kader seçimi. Bu seçim Türkiye’nin geleceğini belirleyecek. İnanıyorum; bu halk seçimini de 100’üncü yıla yaraşır biçimde yapacaktır.

Can Ataklı’nın yazısı

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