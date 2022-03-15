Can Ataklı: 1000 market sözü ne oldu?

Erdoğan 3 Ekim 2021’de Kısıklı’daki evinin hemen karşısına açtırdığı Tarım Kredi Kooperatifi’nin marketine gitti, bir sürü şey aldı, çıkarken fiyatları “makul” bulduğunu söyledi.

Sonra da “Talimat verdim bunlardan 1000 tane daha açılacak, fahiş fiyatlarla mal satan zincir marketlerin oyunu bozulacak” dedi.

Erdoğan bunları söylediğinde Türkiye’de 47 ilde ve 227 ilçede olmak üzere toplam 483 Tarım Kredi Marketi şubesi bulunuyordu. Ayrıca 227 Tarım Kredi Market’in proje ve inşaat çalışmaları devam ediyordu.

Kasım sonu itibarıyla inşaatı ve içinin yapımı biten 63 yeni market daha hizmete girmişti.

Şimdi geldik Mart ayının ortasına.

1000 market sözü ne oldu?

Bunlar ne zaman açılacak ve halk daha “makul” fiyatlardan gıda ürünü alacak?

Çok çabuk unutuyoruz her şeyi değil mi?

Ama benim merakım, AKP’ye oy veren ve bu tür marketlere en çok ihtiyacı olanların bunu neden merak etmediği.

Can Ataklı’nın yazısı