Camiye girip hakaret ettiği iddia edilen kadına ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten adli işlem

Zonguldak’ta camiye girerek cemaate hakaret ettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı. Hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’dan adli işlem başlatıldı.

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Valiliğin açıklamasında Mevlit Kandili dolayısıyla Uzun Mehmet Camisi’nde düzenlenen program sırasında camiye ayakkabılarıyla girdiği yazılan Ö.D.’nin cemaate hakaret ettiği iddia edildi.

Olay sonrası Ö.D.’nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, inceleme sonucu kadının Samsun ve İstanbul’da ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünün belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, kadın hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.