Çaldığı uçakla markete ‘dalmak’la tehdit etmişti: Cezaevinde öldü

ABD’de, çaldığı uçakla bir markete ‘dalmakla’ tehdit ettikten sonra tutuklanan kişi cezaevinde öldü.

Fotoğraf: Facebook

Bir havalimanında çalışan Cory Wayne Patterson (29) 3 Eylül’de küçük bir uçak çalıp, Mississippi eyaletinin Tupelo kenti semalarında birkaç saat uçmuştu. Acil yardım hattı 911’i arayıp hipermarket zinciri Walmart’ın bir şubesine ‘dalacağını’ söylemiş ve markettekilerin tahliye edilmesini istemişti.

Yola çıkmadan Facebook’ta bir intihar notu bırakan Patterson, ‘‘Herkesten özür dilerim. Hiçbir zaman kimseyi incitmek istemedim. Anne-babamı ve kız kardeşimi seviyorum. Bu sizin suçunuz değil. Elveda” yazmıştı. Yaşamaktan bıktığını ifade eden Patterson’la irtibata geçen polis, onu uçağı indirmeye ikna etmişti. Patterson, bir tarlaya inmiş ve orada tutuklanmıştı. 10-11 kişilik yolcu kapasitesi bulunan iki motorlu Beechcraft King Air’i çalan Patterson’un pilotluk lisansının olmadığı açıklanmıştı

Miami kentindeki cezaevinde, duruşma tarihini bekleyen Patterson’un, bilinci kapalı halde bulunduğu, cezaevinin sağlık personelinin müdahale ettiği, acil yardım istendiği ancak kurtarılamadığı açıklandı.

Cezaevleri Dairesi, dört gün önce Mississippi’deki bir cezaevinden Miami’deki cezaevine nakledilen Patterson’un ölüm nedenini açıklamadı. Ancak, herhangi bir cezaevi çalışanının veya başka bir mahkumun yaralanmadığı bilgisini paylaştı.

Patterson’un 20 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyordu.