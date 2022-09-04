Çaldığı uçakla markete ‘dalma’ tehdidinde bulunan kişi tutuklandı

ABD’de çaldığı uçakla bir markete ‘dalmakla’ tehdit eden kişi tutuklandı.

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Polisin, Cory Wayne Patterson olarak kimliğini açıkladığı kişi yerel saatle sabah 05:00’te küçük bir uçak çalıp, Mississippi eyaletinin Tupelo kenti semalarında birkaç saat uçtu. Acil yardım hattı 911’i arayıp hipermarket zinciri Walmart’ın bir şubesine saldıracağını söyledi.

O sırada söz konusu şube ve yakınındaki mağazalar tahliye edildi. Acil ve tehlikeli bir durum olduğuna dair anons yapılarak müşterilerden mağazaları terk etmeleri istendi.

10-11 kişilik yolcu kapasitesi bulunan iki motorlu Beechcraft King Air’i çalan Patterson’un bir havalimanında çalıştığı ancak pilotluk lisansının olmadığının tahmin edildiği belirtildi. Ancak uçuş sırasında bazı talimatlar alarak yönlendirildiği tahmin ediliyor.

Polis, Patterson’u Walmart şubesine saldırmaması konusunda ikna etti ve güvenli bir şekilde inmesi sağlandı.

Polis sözcüsü, John Quaka Patterson’ın neden böyle bir işe kalkıştığını henüz bilmediklerini, itfaiye ekiplerinin ve havayolundaki görevlilerin uçakla ilgili kontrolleri yaptığını söyledi.

Patterson’un uçak hırsızlığı ve terör saldırısı tehdidi yapmaktan yargılanacağı bildirildi.