Çağrı Mert Bakırcı: Salgın döneminde yanlış bilgi yayılımı inanılmaz bir hızla arttı

Covid-19 salgınında da gördüğümüz gibi, bir salgın (ve hatta herhangi bir felaket) ortaya çıktığında, halk arasında yayılan sadece enfeksiyon olmuyor. Vakalar arttıkça; hastalığın ne olduğu, nasıl tespit edileceği ve nasıl önleneceği hakkında bilgiler, bu salgından etkilenen (veya yakın gelecekte etkilenme riski olan) bölgelerdeki insanlar arasında da hızla yayılıyor. Hani kelle paça yiyerek veya buruna tuzlu su çekerek SARS-CoV-2’yi durdurabileceğimizi iddia edenleri hatırlıyorsunuzdur… Salgının şu anda içinde bulunduğumuz gibi ileri bir evresinde bile, aşı karşıtları gibi bilim düşmanları, aşıların geliştirilmesinden önce katiyen inanmadıkları Covid-19 ölü sayılarını veya “Uzun Covid” olarak bilinen, aylarca semptom yaşayan vakaları, şimdilerde “aşının etkileri” olarak pazarlamaya devam ediyorlar – ve epey de insana bu yalanı yutturuyorlar. Yalan, zor olanı kabullenmek istemeyenlere çok kolay satılabilen bir emtia.
SON HABERLER
Bebek arabalı yolcuyu minibüsten indiren sürücüye para cezası
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bebek arabasıyla minibüse binmek isteyen … Devamı...
Boğaziçili akademisyenler: Görevimizi yapmamız engelleniyor
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tüm akademik birimlerdeki öğretim üyeleri, … Devamı...
Babacan: Mart 2023’te baskın seçim olma ihtimali var
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Mart 2023'te bir baskın seçim olma … Devamı...
FIFA’dan Sırbistan’a ‘Kosova’ soruşturması
FIFA, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Brezilya'yla … Devamı...
Salieri’yi nasıl bilirsiniz?
H. Ayhan Tinin / Sanat da var / … Devamı...
Hakkari’de kar nedeniyle 155 yerleşim biriminin yolu kapandı
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 155 yerleşim birimine ulaşım … Devamı...
Ak kaşlı kiraz kuşu ve çalıkuşu çıvgını Aras Kuş Cenneti’nde ilk kez halkalandı
Türkiye'nin önemli kuş araştırma merkezlerinden Iğdır'daki Aras Kuş … Devamı...
Taksiciler odası başkanı yine zam istedi: En az yüzde 50
Taksi tarifelerine en az yüzde 50 zam talep eden Taksiciler Esnaf Odası … Devamı...
Nebati’den ‘vergi kaçakçılığı’ açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, müfettişlerin incelemeleri … Devamı...
Asker uğurlamasında ateş açıldı: Bir ölü, bir yaralı
Niğde'de asker uğurlanırken tabancayla havaya rastgele ateş açılması sonucu … Devamı...