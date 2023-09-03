Çağrı Mert Bakırcı: İklim değişikliğinde ‘kötü gelecek’ senaryosu

Araştırmacıların en önemli iki bulgusundan biri, normalde nemli olan bölgelerde yaşanan aşırı kuraklar sırasında topraktan ve bitkilerden buharlaşan suyun anormal düzeylere ulaşması ve bu sırada nemi havaya taşıyarak, sonradan bölgede yaşanacak aşırı yağışlar için bir rezervuar yaratmaları. Diğer önemli bulguysa, kurak bölgelerdeki aşırı kuraklar sırasında, sıcak havalar ve düşük basınç alanlarının yarattığı basınç gradyanları dolayısıyla okyanus gibi diğer bölgelerden bu kurak bölgelere nem akışının yaşanması. Bu olayların her ikisi de iklim değişimini işin içine katınca daha da kötü bir gelecek senaryosu üretiyor.

Ama işin güzel bir tarafı var: Bu kötü senaryoyu keşfetmemizi sağlayan bulgular, aynı zamanda iklim modellerimizi daha hassas hale getirecek detayları içeriyor. Bunları modellerimize entegre ettiğimizde, iklimin neden ve nasıl değiştiğini çok daha iyi anlayabileceğiz ve bu, giderek büyüyen sorunumuzu çözmek konusunda bize yeni yol haritaları çıkarabilecek. Tabii ki iklimi anlamak, ona kulak vermek isteyen yönetici kadroları ve halkın doğru önlemleri doğru zamanda almasını sağlayarak gereksiz ölümlerin ortadan kalkmasını mümkün kılacak.

Çağrı Mert Bakırcı’nın yazısı