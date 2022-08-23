Cafer Mahiroğlu duyurdu: İsmail Küçükkaya Halk TV’de

Cafer Mahiroğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’ye geçtiği duyuruldu. Küçükkaya 12 Eylül’den itibaren sabah programlarını sunacak; ayrıca haftanın bir günü de akşam söyleşi programı yapacak.

Fotoğraf: Instagram

Eylül 2013’den beri hafta içi her sabah saat FOX TV’de ‘İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’ programını sunan İsmail Küçükkaya, Halk TV’ye geçti.

Halk TV’nin imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu, “Bu yola çıkarken Türkiye’nin vicdanı olacağıma,adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik. Halk TV şimdi daha da güçleniyor. Halkın kanalı Halk TV’de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek. Ailemize hoş geldin…” şeklinde bir paylaşım yapmış isim vermemişti. Gelen soruların ardından bir mesaj daha paylaşan Mahiroğlu, “Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV’de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil . Hoş geldin İsmail Küçükkaya” dedi.

Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil . Hoş geldin İsmail Küçükkaya . — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) August 23, 2022

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’sa Twitter’dan, “İsmail Küçükkaya, artık Halk TV’de. Sevgili İsmail, 12 Eylül sabahı Halk TV izleyicisiyle buluşacak. Sevgili İsmail Küçükkaya, Halk TV’de ayrıca haftada bir akşam söyleşi programı yapacak” dedi.