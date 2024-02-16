Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Bazı büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre AKP’nin eski genel başkan yardımcılarından ve mevcut Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine Büyükelçilik unvanı verildi.

Tunus Büyükelçiliğine Beyoğlu’nun eski belediye başkanlarından ve mevcut Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Haldun Koç atandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine Cenk Uraz, Cibuti Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erdal Sabri Ergen, Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçiliğine Emrullah İşler, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emriye Bağdagül Ormancı atandı.

Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Alper Aktaş atandı.

Çad Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Cem Utkan, Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Fahri Türker Oba atandı.