Büyükçekmece’de kadın cinayeti

İstanbul Büyükçekmece’de Nurten Karabulut, evli olduğu Hüseyin Karabulut tarafından öldürüldü.

Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org

AA’nın aktardığına göre Fatih Mahallesi’nde bir apartmanda ikamet eden Hüseyin Karabulut (73), Nurten Karabulut’u (49) silahla vurarak öldürdü.

Hüseyin Karabulut, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Apartmandaki komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri evi inceledi.

İncelemenin ardından Hüseyin ve Nurten Karabulut’un cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, olay sırasında evde bulunduğu ve yaşananlara şahit olduğu öne sürülen Nurten Karabulut’un 8 yaşındaki kızının koruma altına alındığı öğrenildi.