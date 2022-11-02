Büyükçekmece’de inşaat alanında dört iskelet bulundu

Büyükçekmece’de bir inşaat alanında yapılan kazı sırasında dört iskelet bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv) (Temsili)

AA’nın aktardığına göre, Karaağaç Mahallesi’nde bir site inşaatı alanında kazı çalışması yapan bir kepçe operatörü ve işçi, toprak altında insan kemiklerine rastladı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alanda kazı çalışmalarına başladı.

Savcılık nezaretinde yürütülen çalışmalarda, dört insana ait olduğu belirlenen kemiklerin yanı sıra 1900’lü yıllara ait olduğu belirtilen metal paralar bulundu.

Eski bir mezarlık olduğu değerlendirilen alanla ilgili polisin çalışması sürüyor.