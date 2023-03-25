‘Büyük Dalga’ müzayede rekoru kırdı

Dünyanın en ünlü sanat eserlerinden biri olan ‘Büyük Dalga’nın az bulunan bir baskısı 2,76 milyon dolara alıcı bularak rekor kırdı.

Büyük Dalga

Japon matbaacı Katsushika Hokusai’nin 1830’larda, ‘ukiyo-e’ adlı ahşap üzerine resim tekniğiyle yaptığı ‘Kanagawa Oki Nami Ura’ (Büyük Dalga) adlı eserinin nadir bir baskısı, New York şehrinde düzenlenen Christie’s müzayedesinde 2,76 milyon dolara (52,5 milyon lira) alıcı buldu.

CNN’in haberine göre müzayede evi, baskının Hokusai’nin şimdiye kadarki en pahalı eseri olduğunu söyledi.

Büyük Dalga, Japonya’nın orta batı bölgesindeki Chiba eyaletinde şiddetli deniz dalgalarıyla savaşan üç balıkçı teknesini tasvir ediyor.

Büyük Dalga’nın kaç kopyasının olduğu tam olarak bilinmiyor. Toplamda birkaç bin adet üretilmiş olduğu tahmin ediliyor ancak bunlarının birçoğunun eserin değerinin anlaşılmadığı dönemlerde kaybolup gittiği tahmin ediliyor.

Öyle ki eserin baskılarının 1850’lerde yaklaşık iki porsiyon erişte parasına denk geldiği tahmin ediliyor.