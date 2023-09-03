Bursa’daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın devam ediyor.

Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında, dün saat 16:00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterler ile havadan, 132 araç ve 420 personelle karadan yürütülüyor.

Bölgede, zaman zaman şiddetli rüzgar etkili olurken, mahalle sakinleri de alevlerin evlerine sıçramaması için ekiplere yardım ediyor.