Bursa’da yakıtı biten aracın sürücüsüne yardım eden kişiye otomobil çarptı

Bursa’da yakıtı bittiği için yolda kalan aracın sürücüsüne yardım eden bir kişiye arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

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Özlem Ö. (22) idaresindeki otomobil, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde yakıtı bitince yolda kaldı. Yoldan geçen Emre T. (21), Öztürk’ün aracına yakıt alıp araca aktarırken arkadan gelen G.Ö.’nün kullandığı otomobil E.T.’ye çarptı.

Tode, çarpmanın etkisiyle araçla yol kenarındaki bariyerler arasında sıkıştı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalenin ardından E.T., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.