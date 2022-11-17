Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı beşe yükseldi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı beşe yükseldi.

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Piremir ve Akçağlayan mahallelerinde 13 Kasım’da içki içtikten sonra fenalaşmaları nedeniyle kaldırıldıkları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi’nde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınan 14 kişiden Ş.C. (56), E.O, N.Ç. ve F.İ hayatını kaybetmişti. İki kişi tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavisi devam eden M.A. yaşamını yitirince sayı beşe yükseldi.

İkisinin durumu kritik

K.İ, M.K, B.D, R.Ç, F.Ü, B.M, C.T, E.S. ve M.A’nın tedavileri Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

İkisinin hayati tehlikesi var.